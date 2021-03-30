МЧС: пожар в 34-этажном доме в Москве ликвидирован
При возгорании никто не пострадал.
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Сотрудники столичного управления МЧС ликвидировали возгорание в 34-этажном жилом доме на Кочновском проезде. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 20 часов 23 минуты пожар был локализован и 20 часов 57 минут полностью ликвидирован», - говорится в сообщении пресс-службы московского ГУ МЧС.
По данным спасателей, огонь охватил с 27 по 31 этажи. При возгорании никто не пострадал.