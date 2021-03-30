Ученые обнаружили неожиданное действие кетчупа на организм человека

Употребление кетчупа способно снижать уровень холестерина в организме. К такому выводу пришли финские ученые, проведя соответствующее исследование. Об этом сообщает британское издание Express.

В ходе эксперимента сотрудники Университета Оулу в Финляндии предложили добровольцам сдабривать свою пищу во время завтрака, обеда и ужина несколькими ложками кетчупа. При этом испытуемым также разрешалось вместо соуса употреблять томатный сок. Через три недели ученые оценили показатели здоровья участников исследования, включая уровень холестерина. Оказалось, что за это время у большинства добровольцев снизился на 6% общий уровень холестерина и на 13% липопротеины низкой плотности.

По мнению одного из авторов научной работы, выявленные результаты можно охарактеризовать как значительные, если принять во внимание короткий срок эксперимента и тот факт, что все добровольцы изначально имели нормальный уровень холестерина.

Исследователи также изучили вопрос, включение каких соусов в рацион, напротив, повышает холестерин. В список вошли майонез, тартар, барбекю, ранч и терияки.

Высокий уровень холестерина в крови сопряжен с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Причина кроется в образовании жировых отложений, препятствующих нормальной циркуляции крови, что может привести к развитию сердечного приступа или инсульта.