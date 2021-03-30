СМИ: стрелок в Мытищах мог погибнуть в пожаре на чердаке своего дома

Мужчина, забаррикадировавшийся в своем доме и открывший стрельбу по сотрудниками Росгвардии мог погибнуть при пожаре. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Он, предварительно, укрылся на чердаке дома. Там пожар, где он, вероятно, мог погибнуть», - сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры горящего дома, снятые с коптера. На данный момент о точных причинах возгорания неизвестно. Отмечается, что во время штурма дома спецназом, державший оборону мужчина взорвал около 20 гранат.