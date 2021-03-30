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СМИ: стрелок в Мытищах мог погибнуть в пожаре на чердаке своего дома

Алексей Курильченко
20:45 30.03.2021
Мужчина забаррикадировался на чердаке собственного загородного дома, где в ходе перестрелки началось возгорание.
СМИ: стрелок в Мытищах мог погибнуть в пожаре на чердаке своего дома
© Фото: ТРК "Звезда"
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Мужчина, забаррикадировавшийся в своем доме и открывший стрельбу по сотрудниками Росгвардии мог погибнуть при пожаре. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Он, предварительно, укрылся на чердаке дома. Там пожар, где он, вероятно, мог погибнуть», - сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры горящего дома, снятые с коптера. На данный момент о точных причинах возгорания неизвестно. Отмечается, что во время штурма дома спецназом, державший оборону мужчина взорвал около 20 гранат.

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