Порошенко устроил потасовку в Раде из-за очереди к микрофону

В ходе заседания в Верховной Раде Украины во вторник, 30 марта, произошла потасовка. Участие в ней принимал в том числе бывший президент страны Петр Порошенко и одесский нардеп Артем Дмитрук. Видеозапись трансляции заседания велась на канале Рады в YouTube.

На кадрах запечатлено, как во время выступления народного депутата от «Европейской солидарности» Ирины Геращенко к центральному микрофону попытался подойти Порошенко, однако депутаты от правящей партии «Слуга народа» заблокировали проход.

Темой выступления Геращенко были погромы в центре Киева, которые 20 марта устроили украинские националисты. Вероятно, речь депутата вызвала недовольство со стороны Порошенко, поэтому он ринулся к микрофону. У трибуны народные избранники принялись толкать друг друга.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков призывал стороны конфликта успокоиться и занять свои места. Через несколько минут потасовка завершилась, перейдя в словесную перепалку.

По итогу конфликта высказалась и Геращенко, заявив, что произошедшее свидетельствует «о деградации украинского парламента», в который зашли «люди без принципов».