«Что-то подложили под колесо»: спортивный журналист Дмитрий Егоров рассказал о поджоге своей машины

Спортивный журналист Дмитрий Егоров рассказал «Звезде» о том, как неизвестный поджег его автомобиль. По его словам, от огня пострадали и соседние машины, а тушить их пришлось самостоятельно - пожарная машина не могла проехать к месту происшествия.

«Оказалось, что горит не только моя, но и еще две машины. Думали, что просто вспыхнул двигатель или что-то вроде того... Оказалось, что камера видеонаблюдения была повернута в сторону машины и она наполовину взяла человека, который что-то подложил под переднее колесо и через 20 секунд после того, как он ушел, машина вспыхнула», - рассказал Егоров.

Журналист отметил, что ему не поступали угрозы и он не знает о причинах, по которым кто-то мог сжечь машину. Егоров не отрицает, что «кто-то решил так пошутить или это был просто пироман». Журналист не собирается самостоятельно расследовать поджог, а доверить это дело полиции.