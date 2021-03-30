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Эксперт объяснила, нужно ли выгуливать кошку на улице

Светлана Иванова
19:53 30.03.2021
Для кошек прогулки вне дома представляют опасность, считает фелинолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Кошка – животное домашнее, которому не нужны прогулки на улице. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала президент Международной Фелинологической Ассоциации Елена Шевченко. По ее словам, для кошек прогулки вне дома представляют опасность, особенно это актуально для городских условий.

«Коша – животное домашнее, и гулять ей на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. Поэтому домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет, оно погибнет под машиной, кошку убьют там какие-нибудь живодеры или она заболеет», - пояснила Шевченко.

Она добавила, что из-за особенностей строения кошка обладает способностью выворачиваться из ошейника или шлейки, что сопряжено с риском потерять животное.

«Это животное домашнее. У кошки гораздо больше мелких костей, чем у собаки, поэтому кошка вывернется из любого ошейника, и из любой шлейки. Зачем ей гулять по улице? Собирать заразу? Совершенно не нужно», - указала специалист.

По ее словам, оптимальными для кошки при наличии частного дома у хозяев будут прогулки в вольере, где животное может дышать свежим воздухом.

Она также предостерегла владельцев кошек от перевозок животного в машине без переноски. По словам Шевченко, в этом случае питомец может испугаться громких звуков и непривычной обстановки в целом, что приведет к созданию опасной ситуации.

«Очень часто я вижу с ужасом, как многие везут кошек в машине без переноски: «Ой, как мило, кошечка сидит рядом с водителем». Это тоже очень опасно, потому что какое-то движение, какой-то резкий звук, и кошка прекрасно может вылететь в окно с перепугу. Мало того, были случаи, когда кошки от страха. Предположим, прижало машину: «Ой, какая хорошая кошечка» и бибикнули, кошка от страха спряталась под педаль тормоза, и что тогда делать?», - добавила эксперт.

Шевченко призвала хозяев питомцев предусматривать различные опасности, которые могут возникнуть, и помнить о своей ответственности за животное.

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