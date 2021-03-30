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СК возбудил дело после инцидента на заводе в Ленобласти, где накренилось судно

Валентина Пескова
19:05 30.03.2021
ЧП с креном судна произошло при производстве работ на нем, в результате чего два человека упали и получили переломы ребер.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Инцидент на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, где во вторник накренилось судно, после чего его трюм начала затапливать вода, привел к возбуждению уголовного дела. ЧП произошло с морозильным траулером «Скорпион», который был спущен на воду в 2019 году.

По данным СК, судно накренилось при выполнении производственных работ на нем. В результате ЧП пострадали два человека, которые получили переломы ребер. В настоящее время ведутся поиски двух человек, которые находятся на траулере. Шестеро рабочих покинули судно самостоятельно.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")», - сказали в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

В настоящее время положение судна удалось стабилизировать. Расследование уголовного дела взято на контроль в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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