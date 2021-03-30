В Москве загорелся многоэтажный жилой дом
Пожар произошел на верхних этажах 34-этажного дома.
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На Кочновском проезде в Москве произошел пожар в 34-этажном жилом доме. На месте работают сотрудники столичного МЧС.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации по данному адресу происходит загорание фасада жилого дома с 27 по 31 этажи, площадь пожара уточняется», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.
Вся информация о пожаре уточняется. О пострадавших на данный момент не сообщается.