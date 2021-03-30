В стране и мире В Москве загорелся многоэтажный жилой дом Алексей Курильченко Пожар произошел на верхних этажах 34-этажного дома. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На Кочновском проезде в Москве произошел пожар в 34-этажном жилом доме. На месте работают сотрудники столичного МЧС. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации по данному адресу происходит загорание фасада жилого дома с 27 по 31 этажи, площадь пожара уточняется», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы. Вся информация о пожаре уточняется. О пострадавших на данный момент не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика