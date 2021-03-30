Прототип корабля SpaceX взорвался в Техасе во время испытаний

При проведении очередных летных испытаний в Техасе взорвался прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX . Аппарат, предназначенный для миссий на Марс, разбился при приземлении.

Трансляция запуска велась в YouTube. Первые минуты запуска прошли удачно: протопип корабля поднялся на высоту 10 км, однако вместо приземления на площадку, которая располагалась рядом со стартовым комплексом, взорвался в небе. На видеокадрах были слышны звуки взрывов, падающие обломки, однако густой дым помешал обзору.

Как сообщил глава компании Илон Маск в Twitter, аппарат взорвался после запуска двигателей перед приземлением.

«Что-то серьезное случилось вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что именно после изучения обломков сегодня», — написал Маск в соцсети.

Предыдущие испытания Starship в начале марта также закончились взрывом. При этом конструкторы сочли запуски успешными, потому что смогли проверить поведение аппарата в воздухе.