Доктор Мясников прокомментировал возможный приход третьей волны COVID-19

Врач Александр Мясников, комментируя высказывание заместителя министра здравоохранения Татьяны Семеновой о начале третьей волны COVID-19, заявил, что новый коронавирус - уже пятый по счету человеческий коронавирус, который пришел на планету и «останется здесь на ПМЖ».

Как объяснил медик, предыдущие четыре вируса уже много десятилетий вызывают до половины всех ОРЗ и также могут являться причиной вирусных пневмоний со смертностью у пожилых людей до 10% от общего числа инфицированных.

«Для всех коронавирусов характерно течение волнами, и новый - не исключение. После первой волны, которая заняла три месяца, произошел спад, который длился также три месяца. Потом началась вторая волна, которая тоже продлилась три месяца. Потом произошел спад, но не до минимальных значений, как в первый раз, а лишь наполовину. Посмотрите на статистику по странам. Примерно через три месяца, вместо того чтобы пойти дальше вниз, опять наблюдается подъем во многих странах - поэтому очевидна и третья волна. У нас в России ее пока нет, но надо быть готовыми и к этому», - заявил специалист в своем паблике в соцсети.

Из мер готовности и противодействия доктор Мясников называет одну самую реальную - массовая вакцинация. Плюс продолжение соблюдения мер безопасности - дистанция, самоизоляция, ограничения и медицинские маски.

«Иначе мы сами все будем обвинять власти в бездействии! Включая тех, кто сейчас бунтует против этих ограничений на улицах Берлина и Амстердама. Помимо разрушительного воздействия жестких ограничений на экономику, ограничения вместе с тем только создают иллюзию безопасности: "Вот я, мол, в маске и не заражусь, зачем я буду эту вакцину себе делать?!"» - удивляется противникам вакцинирования врач.

Российские власти, считает Мясников, самыми первыми поняли, что введение жестких ограничений ни к чему хорошему не приведет. Поэтому очень серьезных ограничений практически не было и во вторую волну, также, полагает медик, не будет их и в третью, а также - в последующие четвертую, пятую и так далее.

Люди должны быть готовы, что вакцинация будет ежегодной или будет проходить только один раз в два года. И только массовая вакцинация и наличие достаточного резерва медицинских мощностей на время сезонных обострений являются реальным средством борьбы с COVID-19, напоминает терапевт, а все остальное имеет лишь вспомогательное значение.