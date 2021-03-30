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Вниз с отвесной скалы: кадры подготовки девушек-военнослужащих к конкурсу «Саянский марш»

Андрей Аркадьев
Надежда Котормус
18:41 30.03.2021
График соревнований плотный. Лишь за первый день девушки пройдут больше 24 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В национальном парке Ергаки в Красноярском крае девушки-военнослужащие готовятся к конкурсу по ски-альпинизму Армейских международных игр «Саянский марш».

Даже в горах участницы женской сборной не изменяют правилам. Ослепляющее солнце, ветер и снег – испытание для нежной кожи не меньшее, чем марш-броски. Поэтому в комнате неподалеку от лыж теснятся тюбики и баночки, и в плотном графике всегда найдется пара минут для красоты. В сумочках военнослужащих имеется и пилочка, и карандаш, и блеск для губ.

Уже завтра не останется и этих минут. График соревнований плотный. Лишь за первый день девушки пройдут больше 24 километров. Последний день перед стартом тратят на усиленные тренировки.

В полной экипировке девушки скатываются вниз с отвесной скалы, высота которой более десяти метров. На военнослужащих страховка, автомат, рюкзак, в котором должно быть не менее десяти килограмм. С таким багажом проходят марш-броски на лыжах, огневая подготовка, а главное – демонстрация альпинистских навыков.

В деле ски-альпинизма женская сборная не новички. Перед участием в этих состязаниях они находились на сборах на Эльбрусе, там спускались со скалы высотой в восьмиэтажный дом, так что эта высота для них смешная, но здесь и счет идет на секунды, так что важно сделать все максимально быстро.

На хрупкие женские плечи ляжет еще немало задач – транспортировка раненного на самодельных санях и подъем пострадавшего из горного ущелья. Слабый пол на конкурсе явно не уступит сильному. Капитан команды – пятикратная чемпионка России по ски-альпинизму, у некоторых участниц за спиной такие серьезные международные соревнования, как «Эдельвейс-рейд» в Альпах. Там, кстати, женская сборная так же в одиночку сражалась с несколькими мужскими.

«У нас все тут практически занимаются спортом, и каждому это нравится, когда идешь, терпишь. Отдаешь последние силы на дистанции», - рассказала капитан женской сборной Светлана Березань.

Шанс продемонстрировать такую самоотдачу будет. Никаких поблажек для дам не предусмотрено. Все нормативы они сдают наравне с мужчинами, но это только подстегивает женский азарт и самолюбие.

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