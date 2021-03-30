Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Бой глазами десантника: кадры учений ВДВ в Псковской области

Павел Кутаренко
Тимур Шерзад
18:53 30.03.2021
Задача летчиков военно-транспортной авиации - обеспечить десантирование техники над аэродромом противника. Высота - 600 метров, скорость - 350 километров в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На взлетной полосе аэродрома - боевые машины десанта. Важнейшая операция - погрузка техники в военно-транспортные самолеты Ил-76. На каждый борт аккуратно поднимают по 3 БМД-2.

Машины полностью зашвартованы и готовы, внизу видна амортизирующая система, чтобы техника не повредилась при приземлении, а наверху - многокупольная система. Все вместе весит порядка 9 тонн, парашюты должны выдержать.

Задача летчиков военно-транспортной авиации - обеспечить десантирование техники над аэродромом противника. Высота - 600 метров, скорость - 350 километров в час. Машины «выходят» в свинцовое небо.

Сильный порывистый ветер и крайне низкая облачность не мешают успешному выполнению задачи. Машины приземляются в заданный район. Мы уже у машины, которая совершила десантирование. Техника не повреждена, все в порядке, машина выдвигается в бой.

«Машина приземлилась хорошо, сейчас поедет, задача будет выполнена», - прокомментировал механик-водитель БМД-2К-АУ Галей Богданов.

Залог успеха ВДВ - быстрые и слаженные действия, чтобы противник и опомниться не успел. Цепью, короткими перебежками, батальон десантников идет в атаку. Цель - захватить контрольно-диспетчерский пункт и узлы связи на аэродроме противника.

Старший лейтенант Кирилл Буров ведет свой взвод за собой. И даже когда командира не видно в дыму - его слышно.

«Управлял с голоса и с радиостанции, до кого не мог докричаться. Все слышали, все понимали - пальцами, глазами с полуслова», - поделился командир взвода Кирилл Буров.

Задача первого этапа тактических учений выполнена - аэродром противника захвачен, взлетная полоса расчищена и готова принять основные силы десантно-штурмового полка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:18 В стране и мире
Видео
Спецназовец ранен во время штурма дома в Мытищах, где мужчина устроил стрельбу
17:36 В стране и мире
Видео
«На пианино играть смогу»: Стриженова записала видео после операции на руке
16:36 В стране и мире
Видео
На судостроительном заводе под Санкт-Петербургом перевернулся рыболовный траулер с людьми
14:06 Эксклюзив
Видео
Москвичам пообещали затяжной дождь в ближайшие сутки
13:49 В стране и мире
Видео
Устроивший стрельбу в Мытищах мужчина бросил в правоохранителей две гранаты
Популярное
Популярное
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.