Бой глазами десантника: кадры учений ВДВ в Псковской области

На взлетной полосе аэродрома - боевые машины десанта. Важнейшая операция - погрузка техники в военно-транспортные самолеты Ил-76. На каждый борт аккуратно поднимают по 3 БМД-2.

Машины полностью зашвартованы и готовы, внизу видна амортизирующая система, чтобы техника не повредилась при приземлении, а наверху - многокупольная система. Все вместе весит порядка 9 тонн, парашюты должны выдержать.

Задача летчиков военно-транспортной авиации - обеспечить десантирование техники над аэродромом противника. Высота - 600 метров, скорость - 350 километров в час. Машины «выходят» в свинцовое небо.

Сильный порывистый ветер и крайне низкая облачность не мешают успешному выполнению задачи. Машины приземляются в заданный район. Мы уже у машины, которая совершила десантирование. Техника не повреждена, все в порядке, машина выдвигается в бой.

«Машина приземлилась хорошо, сейчас поедет, задача будет выполнена», - прокомментировал механик-водитель БМД-2К-АУ Галей Богданов.

Залог успеха ВДВ - быстрые и слаженные действия, чтобы противник и опомниться не успел. Цепью, короткими перебежками, батальон десантников идет в атаку. Цель - захватить контрольно-диспетчерский пункт и узлы связи на аэродроме противника.

Старший лейтенант Кирилл Буров ведет свой взвод за собой. И даже когда командира не видно в дыму - его слышно.

«Управлял с голоса и с радиостанции, до кого не мог докричаться. Все слышали, все понимали - пальцами, глазами с полуслова», - поделился командир взвода Кирилл Буров.

Задача первого этапа тактических учений выполнена - аэродром противника захвачен, взлетная полоса расчищена и готова принять основные силы десантно-штурмового полка.