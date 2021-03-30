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СВР: европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от Covid-19

Лина Давыдова
17:11 30.03.2021
Как отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки, евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам.
СВР: европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от Covid-19
© Фото: ТРК "Звезда"
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Европейские чиновники принимают меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов. Соответстувующий релиз опубликован на сайте СВР.

По словам представителя СВР, в последнее время стремление ряда представителей евробюрократии безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России приобретает гротескные формы. В качестве примера Иванов привел недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Евросоюза Бретона о непринятии российской вакцины против Covid-19 даже в случае возрастающей угрозы граждан ЕС.

«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится по­мочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездо­ровую" активность России и принять срочные меры по дискреди­тации созданной российскими учеными вакцины», - отметил Иванов.

Как считает глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу ин­формации Европейской внешнеполитической службы Гюльнер, Европейскому агентству по лекарственным средствам следо­вало бы затянуть до июля-августа сертификацию российской вакцины, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке.

Как отметил Иванов, для нынешней евробюрократии неважно, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом. 

«В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновни­ки, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерче­ский интерес», - задаются вопросом в СВР.

Как уточнил Иванов, не секрет, что за подобную позицию западные производители вакцин готовы дорого заплатить. И в СВР не исключили, что это и является основным стимулом для отсетственных лиц в руководстве Евросоюза.

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