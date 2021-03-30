СВР: европейские чиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину от Covid-19
Европейские чиновники принимают меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов. Соответстувующий релиз опубликован на сайте СВР.
По словам представителя СВР, в последнее время стремление ряда представителей евробюрократии безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России приобретает гротескные формы. В качестве примера Иванов привел недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку Евросоюза Бретона о непринятии российской вакцины против Covid-19 даже в случае возрастающей угрозы граждан ЕС.
«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины», - отметил Иванов.
Как считает глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Гюльнер, Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сертификацию российской вакцины, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке.
Как отметил Иванов, для нынешней евробюрократии неважно, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом.
«В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес», - задаются вопросом в СВР.
Как уточнил Иванов, не секрет, что за подобную позицию западные производители вакцин готовы дорого заплатить. И в СВР не исключили, что это и является основным стимулом для отсетственных лиц в руководстве Евросоюза.