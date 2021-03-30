СМИ узнали о расколе в ЕС из-за поставок «Спутника V»

Европейские страны не могут определиться в своем отношении к возможному появлению в регионе российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая пока не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Часть государств, включая Германию, активно выступают за поставки препарата, тогда как другие, напротив, придерживаются противоположного мнения. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По ее данным, ряд высокопоставленных немецких политиков неоднократно высказывались в пользу российской вакцины, и в ближайшее время Европейская комиссия начнет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является производителем «Спутника V». С надеждой в сторону российской вакцины также смотрят некоторые регионы Италии.

Австрия пошла еще дальше, как утверждает издание. Ее власти провели переговоры на высшем уровне о возможном открытии на территории страны завода по производству препарата. Окружение канцлера Себастьяна Курца, как указала газета, встретилось с российскими дипломатами и приняло решение отложить решение вопроса до разрешения EMA.

Против поставок «Спутника V» в регион выступают такие государства, как Франция и Польша.