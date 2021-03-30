Международный противоминный центр ВС России посетила делегация из Узбекистана
Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области разминирования.
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Сегодня в Международном противоминном центре Вооруженных сил побывала военная делегация из Узбекистана.
Специалисты ознакомились с инженерной техникой, инфраструктурой центра, а также организацией учебного процесса.
Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество и возможности подготовки в нашей стране саперов из Узбекистана. Также российские специалисты рассказали об опыте разминирования в Лаосе и Сирии.