Эндокринолог предостерегла от самолечения в случаях обнаружения симптомов гормонального сбоя

Популярный диагноз «гормональный сбой и дисбаланс в организме», который некоторые граждане спешат устанавливать себе сами в случае каких-то симптомов недомогания, может не иметь ничего общего с реальной картиной заболевания. Об этом рассказала «Звезде» профессор, эндокринолог Анна Гончарова.

«Гормонов в организме человека действительно много, и действуют они - по-разному. Поэтому если у кого-то из пациентов есть проблемы со здоровьем и сомнения на этот счет - лучше обратиться к своему доверенному доктору общей практики, который обязательно разберется и вычленит те или иные жалобы, которые могут говорить об изменении гормонального статуса. После этого он уже должен направить человека к эндокринологу, который скажет, что и те, и другие симптомы - связаны с абсолютно другими состояниями», - прокомментировала доктор медицинских наук.

Специалист предостерегла, что сам человек никогда не разберется и не определит, с чем связаны его жалобы и недомогания. Все должен решать специально обученный врач, потому что одни и те же жалобы или описание в медицинском справочнике какого-либо симптома - могут соответствовать двум диаметрально противоположным ситуациям.