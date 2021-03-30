Путин: количество детей-мигрантов в школах РФ нужно контролировать и адаптировать их к культурной среде России

Глава России Владимир Путин призвал членов Совета по межнациональным отношениям обратить внимание на возникающую с каждым годом все больше и больше - проблему с ростом детей-мигрантов в российских школах.

«В некоторых европейских странах, да и в США - там когда уровень детей-мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Не буду останавливаться на причинах, думаю, что каждому взрослому человеку они понятны и там образуются школы - когда они почти чуть ли не на 100% укомплектованы детьми мигрантов», - рассказал президент РФ.

Путин предостерег, что нужно иметь ввиду подобную практику и обстоятельства, и ни в коем случае не допустить развития в России событий подобного рода. Для этого эти вопросы, поручил глава России, должны взять на контроль в министерстве и коллегиях по образованию на местах.

«Сейчас нет готовых рецептов, что совершенно очевидно. Но нужно, чтобы этим вопросам уделялось внимание не формально, а практически. Детей-мигрантов нужно глубоко адаптировать к культурной и языковой среде, и их культурный уровень должен быть такой, чтобы они могли погружаться и приобщаться к нашим культурным ценностям, тогда для них и их семей это не будет создавать проблем», - пояснил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что данный вопрос и проблема является очень серьезной, и пока она у нас не стоит настолько остро, как в других странах, где приток мигрантов является неконтролируемым. Однако в российских городах-миллионниках ситуация начинается складываться похожим образом, поэтому ее нужно вовремя решить с практического взгляда на данный вопрос.