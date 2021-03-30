Российская колонна доставила в Кельбаджарский район Карабаха 80 тонн гуманитарного груза

Одиннадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила 80 тонн груза в Кельбаджарский район. В составе груза - электрооборудование, строительное оборудование и материалы, которые будут использованы для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов.

При содействии российских миротворцев, одиннадцать колонн автомобильной техники перевезли в Нагорный Карабах более 1600 тонн груза.

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.