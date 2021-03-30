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В Правительстве опровергли слухи о росте цен на молоко в России

Алена Миронова
14:31 30.03.2021
В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко подчеркнули, что переход на новую систему расширенной ответственности производителей является неотъемлемой мерой в существующих на сегодняшний день экологических реалиях.
В Правительстве опровергли слухи о росте цен на молоко в России
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В Правительстве опровергли слухи касательно роста цен на молоко на 10-15% из-за введения экосбора. 

Как отмечают в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, переход на новую систему расширенной ответственности производителей является неотъемлемой мерой в существующих на сегодняшний день экологических реалиях. Эта реформа не приведет к значительному росту цен. 

«Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки», - передает телеканал «360» слова представителей пресс-службы Виктории Абрамченко.

Так, согласно предоставленной информации, в концепции РОП не идет и речи об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. В пресс-службе вице-премьера подчеркнули, что новая концепция, напротив, представляет собой уход от градации и нормативов. Это позволит существенно изменить экологическую ситуацию.

По экспертным оценкам, а также расчетам Минэкономразвития, новый подход не станет причиной роста цен. В пресс-службе Российского экологического оператора отметили, что в связи с экосбором рост себестоимости может составить лишь 2%, но заявлять прямо о росте цен - некорректно, поскольку себестоимость у производителей «плавает в районе 5% в обе стороны».

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