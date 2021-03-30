Москвичам пообещали затяжной дождь в ближайшие сутки

Из-за приближения в столичный регион атлантического циклона в Москве и области в ближайшие дни ожидается теплая дождливая погода. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она уточнила, что ненастье сначала придет в северо-западные районов Подмосковья, а уже после шести вечера во вторник, 30 марта, накроет столицу.

«К нам приближается теплый фронт атлантического циклона, в Москве он себя проявит после 18 часов, но уже сейчас порывы ветра в столице и области достигают 12-13 метров в секунду. После 18 часов начнется дождь. Он начнется с северо-западных районов Подмосковья, и потом после 18 будет отмечаться и в Москве. В Москве сегодня может выпасть до двух миллиметров осадков», - пояснила специалист.

Она добавила, наиболее интенсивный дождь ожидается в ночь со вторника, 30 марта, на среду, 31 марта. Пик дождя придется на временной промежуток от 0-3 часов до 9 утра. По прогнозам синоптика, в столице может выпасть от 8 до 14 миллиметров осадков.

«Но дождь будет теплым, потому что минимальная температура будет положительная повсюду, в Москве плюс два, плюс четыре градуса. <…> Завтра в Москве, хоть и облачно, и с дождем, но тепло. Плюс 8, 10 в Москве, по области до 11 градусов тепла», - уточнила Позднякова.

В среду, 31 марта, интенсивность дождя снизится, однако в сумме за сутки может выпасть от 25 до 30 процентов месячной нормы осадков, отметила метеоролог. Она добавила, что с пятницы, 2 апреля, характер погоды будет снова меняться.

«А вот второго числа вновь погода будет ухудшаться, подойдет еще один циклон с осадками в виде дождя, но уже в тылу этого циклона нам будет поступать более холодный воздух, что скажется в первую очередь на ночной температуре», - рассказала специалист.

По ее словам, в выходные ночная температура в регионе будет составлять около нуля градусов, дневная температура – плюс 5, плюс 10.