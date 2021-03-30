Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Москвичам пообещали затяжной дождь в ближайшие сутки

Светлана Иванова
14:06 30.03.2021
На сутки может выпасть от 25 до 30 процентов месячной нормы осадков, сообщила метеоролог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Из-за приближения в столичный регион атлантического циклона в Москве и области в ближайшие дни ожидается теплая дождливая погода. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она уточнила, что ненастье сначала придет в северо-западные районов Подмосковья, а уже после шести вечера во вторник, 30 марта, накроет столицу.

«К нам приближается теплый фронт атлантического циклона, в Москве он себя проявит после 18 часов, но уже сейчас порывы ветра в столице и области достигают 12-13 метров в секунду. После 18 часов начнется дождь. Он начнется с северо-западных районов Подмосковья, и потом после 18 будет отмечаться и в Москве. В Москве сегодня может выпасть до двух миллиметров осадков», - пояснила специалист.

Она добавила, наиболее интенсивный дождь ожидается в ночь со вторника, 30 марта, на среду, 31 марта. Пик дождя придется на временной промежуток от 0-3 часов до 9 утра. По прогнозам синоптика, в столице может выпасть от 8 до 14 миллиметров осадков.

«Но дождь будет теплым, потому что минимальная температура будет положительная повсюду, в Москве плюс два, плюс четыре градуса. <…> Завтра в Москве, хоть и облачно, и с дождем, но тепло. Плюс 8, 10 в Москве, по области до 11 градусов тепла», - уточнила Позднякова.

В среду, 31 марта, интенсивность дождя снизится, однако в сумме за сутки может выпасть от 25 до 30 процентов месячной нормы осадков, отметила метеоролог. Она добавила, что с пятницы, 2 апреля, характер погоды будет снова меняться.

«А вот второго числа вновь погода будет ухудшаться, подойдет еще один циклон с осадками в виде дождя, но уже в тылу этого циклона нам будет поступать более холодный воздух, что скажется в первую очередь на ночной температуре», - рассказала специалист.

По ее словам, в выходные ночная температура в регионе будет составлять около нуля градусов, дневная температура – плюс 5, плюс 10.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:49 В стране и мире
Видео
Устроивший стрельбу в Мытищах мужчина бросил в правоохранителей две гранаты
13:24 Спорт
Лыжники Татьяна Сорина и Артем Мальцев выиграли индивидуальные гонки на ЧР
12:43 В стране и мире
Руководство нижегородской транспортной полиции подозревают во взяточничестве
11:23 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане возросло до двух
11:23 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане возросло до двух
Популярное
Популярное
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.