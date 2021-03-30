Верхом на коне: в Приамурье стартовала подготовка к конкурсу военных наездников

В Амурской области стартовала подготовка к «Конному марафону» одному из сложнейших и зрелищных турниров Армейских международных игр.

Чтобы претендовать на победу, нужно освоить множество специальных навыков, а главное - найти контакт с лошадью. Команда набрана из курсантов факультета подготовки командиров горных подразделений. Тренировки проводятся ежедневно.

«Конный марафон» по праву можно назвать самым экзотическим конкурсом Армейских международных игр. Участники вместе с животными преодолевают маршрут по пересеченной местности, проходят через горы и реки.