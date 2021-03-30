Момент обрушения здания в турецком Измире попал на видео

В турецком Измире в ходе работ по сносу одно из зданий обрушилось на другое. Видео момента инцидента было снято очевидцами.

На кадрах видно, как восьмиэтажный дом начинает под контролем строителей рушиться и в конце внезапно заваливается набок. На место сноса поднялось густое облако каменной пыли.

По предварительным данным, квартал заблаговременно был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Информации о пострадавших не уточняется.

Уточнятся, что здание было повреждено в результате землетрясения в прошлом году и не подлежало восстановлению. В свою очередь пятиэтажка была построена недавно.