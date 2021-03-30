Самая точная «Чехарда»: как снайперы ЮВО соревнуются за путевку на всероссийский этап АрМИ

Военнослужащие Южного округа сыграли в «Чехарду». Но не просто так, а для того, чтобы пройти на следующий этап Армейских международных игр.

Так называется одно из упражнений окружного этапа конкурса АрМИ «Снайперский рубеж». Стрелки должны поразить цели на расстоянии до семисот метров. Пять попаданий за полторы минуты - обязательный норматив.

На отборочном турнире военнослужащие также соревнуются в стрельбе из неудобных положений, проходят полосу препятствий и выполняют задание по наступлению и обороне в ночное время. Лучшие снайперы представят округ на всероссийском этапе соревнований в мае.