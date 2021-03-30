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Замминистра энергетики назвал три причины подорожания бензина в России

Алексей Курильченко
01:43 30.03.2021
На цену топлива влияет курс рубля, инфляция и бизнес-решения.
Замминистра энергетики назвал три причины подорожания бензина в России
© Фото: pixabay.com
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Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о причинах подорожания бензина на фоне снижения цен на нефть. По его словам, существует три фактора, которые влияют на стоимость топлива.

«Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился», - заявил Сорокин в интервью «Комсомольской правде».

Вторым фактором замглавы энергетики назвал инфляцию - в 2018 году было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин, которое позволяет удерживать стоимость без резких изменений. Таким образом, темпы подорожания бензина напрямую зависят от инфляции.

Третьим фактором является бизнес, который неохотно идет на снижение цен на топливо, даже при падении стоимости нефти. По словам Сорокина, это свойственно коммерческому сектору.

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