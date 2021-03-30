Четвероногие саперы: собак, задействованных в обеспечении Парада Победы в Ленобласти, привьют от коронавируса

Собаки, задействованные в праздничных мероприятиях 9 Мая, пройдут вакцинацию перед допуском к обеспечению Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге и безопасности в аэропорту Пулково.

Всего, в соединениях и воинских частях армии проходит службу около 20 минно-разыскных и караульных собак. Проведение профилактической вакцинации четвероногих саперов позволит предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе бешенства, лишая, инфекционных болезней и коронавирусного энтерита.

Ежегодно военные инженеры участвуют в обеспечении безопасности проведения Парада Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и районах Ленинградской области. Служебные собаки оказывают саперам большую помощь, по запаху определяя наличие на местности взрывчатого вещества.