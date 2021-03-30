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Лыжники Татьяна Сорина и Артем Мальцев выиграли индивидуальные гонки на ЧР

Светлана Иванова
13:24 30.03.2021
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.
Лыжники Татьяна Сорина и Артем Мальцев выиграли индивидуальные гонки на ЧР
© Фото: Johanna Lundberg, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль чемпионата России в индивидуальной гонке среди женщин свободным стилем. Спортсменка стала лучшей с результатом 24.13,2. Серебро досталось Марии Истоминой, бронза - Анастасии Рыгалиной.

Среди мужчин в индивидуальной гонке свободным стилем чемпионом всероссийского первенства стал Артем Мальцев. Спортсмен преодолел рубеж за 33.05,4. Второе место досталось Ивану Якимушкину, третью ступень пьедестала занял Андрей Ларьков. Лидер мужской лыжной сборной России Александр Большунов снялся с заезда. Спортсмен должен выйти на старт в ходе командного спринта, который пройдет в среду, 31 марта. 
 
Чемпионат России по лыжным гонкам в 2021 году проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире принимают участие все сильнейшие российские лыжники.

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