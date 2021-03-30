В Приморье вернули в природу редких краснокнижных журавлей

В Приморском крае выпустили в естественную среду обитания двух краснокнижных японских журавлей - самых редких на Дальнем Востоке.

Одна из птиц сбилась с пути - не улетела на зимовку и осталась в северных краях. Ее выходили орнитологи. Второго птенца обнаружили и спасли жители Еврейской автономной области.

Оба журавля перезимовали в теплом доме и теперь готовы к самостоятельной жизни. Следует отметить, что это первый случай реабилитации в Приморье японских журавлей.