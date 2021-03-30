Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Реликвии из прошлого века: как восстанавливают историческую технику для Парада Победы

Максим Низкодубов
Максим Румянцев
13:53 30.03.2021
Годы и прицельные артобстрелы не справились только с корпусом и броней. Все остальное — двигатель, трансмиссию и внутреннее устройство теперь предстоит смонтировать заново.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Легендарные «Катюши», знаменитые танки Т-34 и отреставрированные бронеавтомобили вновь примут участие в торжествах на День Победы. Сейчас в различных регионах страны раритетную технику готовят к параду. Так, в Калининграде специалисты Минобороны восстанавливают тяжелый танк Т-10, а в Амурской области проходит испытания Т-34/85, участвовавший в боях за Кенигсберг.  

В цех ремонтно-восстановительного батальона Балтфлота ветеран бронетанковых войск попал прямо с постамента, где простоял в качестве памятника не одно десятилетие. До этого еще в советское время служил мишенью на полигоне. Еще раньше, в первые послевоенные годы, просто служил верой и правдой в составе одного из танковых подразделений. Представитель серии тяжелых танков ИС (после смерти вождя танк переименовали в Т-10 - прим. ред), «Иосиф Сталин» — именно его характерные очертания стали эмблемой танкистов на петлицах.

Характерная особенность танков этого проекта - устройство лобовой брони. Одна из отличительных деталей - знаменитый «щучий нос». Здесь броневые листы сходятся под определенным углом, что значительно повышает боевую устойчивость. Следы попаданий показывают, что снаряды лишь слегка царапали корпус и уходили в рикошет.

Годы и прицельные артобстрелы не справились только с корпусом и броней. Все остальное — двигатель, трансмиссию и внутреннее устройство теперь предстоит смонтировать заново.  

«Когда его привезли сюда он был в таком немножко в плачевном состоянии. Работы очень много, очень много работ. Хочется его восстановить и чтобы память была», - рассказал заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона по военно-политической работе Павел Неижмаков.

А эта легендарная «тридцатьчетверка» участвовала в штурме Кенигсберга, но обнаружили ее два года назад на Дальнем Востоке. «Боевая подруга», один из четырех танков экипажа Героя Советского Союза Марии Октябрьской (сама она погибла в 1944-м, но сослуживцы продолжили дело - прим. ред), которая во время войны отдала все свои сбережения на строительство новой боевой машины, чтобы самой попасть на фронт и отомстить фашистам за погибшего мужа.

«За последнее время были приведены к полностью заводским настройкам главный фрикцион, коробка передач, подача топлива. В дальнейшем планируем восстановить башню для штатной её стрельбы», - поделился командир роты учебно-боевых танков Дмитрий Левченко.

Реставрацией танка занимались курсанты Дальневосточного общевойскового училища, сохранившиеся запчасти для этого собирали по всей стране. Рвы, полосу препятствий и эстакаду Т-34 проходит так, словно почтенный возраст - это не про него. Полностью восстановленный танк покажут уже в этом году на параде победы в Амурской области.

А в Санкт-Петербурге военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа завершили восстановление фюзеляжа Ил-2, знаменитого «летающего танка». В ходе поисковых работ в Ленинградской области на местах падения 18 самолетов этого типа обнаружили более 100 деталей, частей и механизмов, из которых и собрали корпус. Штурмовик станет одним из главных экспонатов музея батальона и основой мемориала героическим защитникам ленинградского неба.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:49 В стране и мире
Видео
Устроивший стрельбу в Мытищах мужчина бросил в правоохранителей две гранаты
13:24 Спорт
Лыжники Татьяна Сорина и Артем Мальцев выиграли индивидуальные гонки на ЧР
12:43 В стране и мире
Руководство нижегородской транспортной полиции подозревают во взяточничестве
11:23 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане возросло до двух
11:23 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане возросло до двух
Популярное
Популярное
Песков рассказал о предпочтениях Путина в еде
Видео
Союзная Шамбала: откуда фантаст Иван Ефремов узнал текст засекреченного в СССР обращения к тибетским старейшинам
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.