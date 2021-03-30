Первые полеты: курсанты Краснодарского училища сели за штурвалы Ил-76

Курсанты пятого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к первым в своей жизни полетам на самолете Ил-76, сообщает Министерство обороны РФ. Руководили действиями курсантов опытные инструкторы.

Молодые люди отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту в простых метеоусловиях. По завершении каждый пятикурсник получил обратную связь и оценку своих действий, уточнили в ведомстве.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.