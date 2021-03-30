По задымленному лесу: российско-белорусская колонна танков и БМП совершила марш к огневому рубежу на нижегородских учениях

Танкисты ЗВО и белорусские военнослужащие совершили марш по полигону Мулино в Нижегородской области. Они сделали это для того, чтобы достигнуть намеченного огневого рубежа и занять оборону против условного противника.

Танкисты на Т-72Б3 и мотострелки на БМП-2 продвигались через лесистую местность под прикрытием поставленных дымовых завес и заранее подготовленных естественных средств маскировки.

Чтобы оставаться незамеченным как можно дольше, личный состав колонны не использовал радиосвязь. Управление осуществлялось с помощью сигнальных флагов. А на предыдущем месте дислокации были оставлены ложные позиции для создания впечатления, что его никто и не покидал.

Всего в марше участвовали 500 человек и более 70 единиц техники и вооружения.