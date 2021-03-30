Актер Тихон Жизневский рассказал о главной силе Майора Грома

В преддверии премьеры российского супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» исполнитель главной роли, актер Тихон Жизневский, рассказал о своем персонаже. По его словам, в отличие от американских комиксов, где супергерои обладают сверхчеловеческими особенностями, Игорь Гром является обычным человеком, что, по мнению актера, делает его ближе к российскому зрителю.

«У этого супергероя нет суперспособностей... Да, это такая особенность нашего русского восприятия — видеть супергероев в обычных людях и в их поступках», - рассказал актер в интервью изданию RT.

Также Жизневский рассказал, что он старался лично принимать участие в сценах с драками. Но после нескольких травм, актер решил прибегнуть к помощи каскадеров.

«Ребята следили, чтобы со мной, не дай бог, ничего не произошло. И то я умудрялся где-то что-нибудь себе повредить, вывихнуть, сломать, порвать!», - отметил Жизневский.

Жизневский признался, что не готов к популярности, которая может прийти к нему после премьеры фильма. Но актер надеется, что сможет пройти проверку славой и сохранить свою индивидуальность и непосредственность.