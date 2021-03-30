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Главному конструктору экраноплана «Лунь» Владимиру Кирилловых исполнилось 90 лет

Андрей Аркадьев
11:28 30.03.2021
Также при непосредственном участии конструктора были созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета» и «Метеор».
Главному конструктору экраноплана «Лунь» Владимиру Кирилловых исполнилось 90 лет
© Фото: Ростех
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Во вторник, 30 марта, главному конструктору боевых ракетоносных экранопланов «Лунь» Владимиру Николаевичу Кирилловых исполняется 90 лет, сообщает пресс-служба Центрального Конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева.

За более чем 65 лет работы на предприятии при его непосредственном участии были созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», а также пилотируемые модели первых экранопланов: КМ («Каспийский монстр»), «Лунь» и «Орленок».

В пресс-службе отмечают, что на основе идей Кирилловых разработан ряд гражданских экранопланов взлетной массой от 6 до 350 тонн, которые могут использоваться для пассажирских и грузопассажирских перевозок, а также  поисково-спасательных задач.

 «Владимир Николаевич – это человек-эпоха, выдающийся ученый, внесший неоценимый вклад в становление и развитие скоростного судостроения. Именно под его руководством был создан, испытан и успешно сдан заказчику самый большой и не имеющий аналогов в мире экраноплан Лунь», – отметил председатель совета директоров АО «ЦКБ им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.

В настоящее время Владимир Николаевич продолжает работать на предприятии в должности советника генерального директора.

В июле 2020 года единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» был доставлен в парк «Патриот» в Дербенте.

Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» создан на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. В 1986 году перенаправлен в Дагестан на Каспийскую флотилию для проведения испытаний и передачи в дальнейшую эксплуатацию, которая завершилась в 1991 году.

Экраноплан предназначен для нанесения ракетного удара по надводным кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты. Является единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

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