В Карелии суд оправдал чиновников Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере

В Карелии Петрозаводский городской суд оправдал экс-руководителя управления Роспотребназдора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович по делу о гибели детей на Сямозере. Решение принято ввиду отсутствия состава преступления.

Уточняется, что судья признала проверки Роспотребнадзора в отношении детского лагеря исчерпывающими в рамках актуального на тот момент законодательства. Предписания об исправлении выявленных недочетов не носили обязательный характер.

«Обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора», - отметила судья в ходе оглашения приговора.

По ее словам, ведомство также «не является гарантом комфортного детского отдыха» и не проводило экспертизу программ, которые реализовывали в лагере.

Обвинение требовало для Коваленко и Котович шесть лет колонии-поселения. Представители прокуратуры намерены обжаловать приговор.

Трагедия случилась в июне 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» вместе с инструкторами отправились на водную прогулку. Из-за начавшегося шторма лодки опрокинулись. Погибшими оказались 14 школьников в возрасте 12 и 13 лет.