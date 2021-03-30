Рысь прогулялась по одному из районов Петрозаводска
На кадрах, снятых местным жителем, лесная гостья аккуратно передвигается среди машин, что-то высматривая.
© Видео: Живой Петрозаводск, ВКонтакте © Фото: Живой Петрозаводск, ВКонтакте
По одному из районов карельской столицы в районе улицы Зайцева прогулялась дикая рысь.
Лесную гостью заметил местный житель, который снял увиденное на камеру и поделился видеороликом в Сети. На кадрах видно, как рысь аккуратно передвигается среди машин, что-то высматривая.
Следует отметить, что рыси довольно часто выходят в карельские города. Ранее местные жители поселка Видлица заметили рысь, сидящую на дереве.