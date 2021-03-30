Как упаковать БМД в самолет: кадры учений десантников в Псковской области

В Псковской области проходят масштабные учения Черноморского десантно-штурмового полка. Более полутора тысяч бойцов готовы к выполнению задач, в частности, к десантированию БМД-2К-АУ из самолетов Ил-76.

В учениях будут задействованы восемь самолетов. Накануне был произведен марш-бросок в место дислокации - на аэродром Кресты, где личный состав выполнил погрузку и швартовку техники в Ил-76.

После того как самолет поднимется в воздух, с высоты 600 метров на скорости 350 километров в час будет произведено десантирование машин.

«В ходе учений предусмотрено десантирование шести объектов, которые будут использованы для захвата аэродрома противника. Полк перейдет к удержанию данного аэродрома, в дальнейшем полк совершит рейд по этапу выполнения поставленной задачи и перейдет к маневренной обороне», - рассказал командир десантно-штурмового полка Артем Городилов.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.