В Московском зоопарке проснулись сурки

Сурки первыми проснулись после спячки в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«В этом году все животные спали дольше обычного из-за холодной и снежной зимы. Например, сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору», - рассказали в зоопарке.

Уточняется, что сурки впали в зимнюю спячку еще в середине сентября. Самец Арчи запер свою нору изнутри, чтобы температура воздуха держалась на уровне выше нуля. Готовиться к пробуждению сурков начали ближе к марту - вольер очистили от снега, постелили солому.

В целом спячка сурков обычно длится около пяти месяцев. Зверьки просыпаются тогда, когда начинают чувствовать потепление снаружи. В первые пять-семь дней после пробуждения они продолжают расходовать свои жировые запасы, которые накопили за лето. Об этом рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В ближайшее время в зоопарке должны проснуться бурундуки, медведи, еноты-полоскуны, а также другие животные.