В стране и мире Навигацию в Суэцком канале восстановят в течение нескольких часов Светлана Головина Сейчас в очереди на входах остаются порядка 300 судов, еще 44 ожидают в Большом Горьком озере в середине канала. В ходе успешной спецоперации по снятию с мели контейнеровоза Ever Given открыть навигацию в Суэцком канале планируется в ближайшие несколько часов. Об этом сообщили в компании-операторе Gulf Agency Company. «Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров», - сообщил представитель организации в комментарии РИА Новости. По последним данным, в очереди на входах остаются порядка 300 судов, еще 44 ожидают в Большом Горьком озере в середине канала. Снять с мели контейнеровоз Ever Given удалось утром 29 марта. В результате инцидента с 23 марта была заблокирована одна из главных транспортных артерий.