Скалолаз погиб при восхождении на Корякский вулкан

На Камчатке при восхождении на вершину Корякского вулкана разбился альпинист. Об этом сообщил начальник поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Александр Путятин.

На поиски скалолаза спасатели отправились в ночь на 27 марта. Восхождение совершали трое мужчин, однако один из них отстал, а из-за ухудшения погодных условий не смог вернуться обратно.

«Он сказал по радиосвязи, что не собирается никуда двигаться и будет ожидать спасателей на месте. Группа работала как можно быстрее, чтобы подняться наверх, однако поднявшись, его не обнаружили», - рассказал Путятин.

Тело альпиниста было обнаружено спасателями в ущелье при спуске с вулкана. По словам Путятина, если бы мужчина спускался по маршруту подъема, можно было бы избежать трагедии.

Действующий вулкан на Камчатке находится в 35 км к северу от Петропавловска-Камчатского.