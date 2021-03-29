Сахарная Луна: россияне увидели первое в этом году суперлуние

Первое в этом году суперлуние удалось увидеть этой ночью жителям России.

Огромное и яркое ночное светило поднялось над горизонтом. Такое явление происходит только при совпадении двух эффектов: полнолуния и перигея, когда спутник нашей планеты максимально приближается к Земле. Этому впечатляющему явлению в разных странах дают весьма поэтические названия - к примеру, Сахарная Луна или Луна Сильного Ветра.

Те, кто пропустил это событие, могут не расстраиваться - подобных явлений в этом году ожидается еще три. Два из них наступят совсем скоро - в конце мая и в конце июня.