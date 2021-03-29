Огненный букет: «Акация» и «Гиацинт-С» уничтожили технику и живую силу «врага» в Приморье
На полигоне Сергеевский прошли масштабные тактические учения, в которых были задействованы военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа.
По стратегическому замыслу, одно из подразделений выступало в роли «условного противника», второе - в роли ведущего наступления, а третье осуществляло оборону.
На учениях использовались разведывательные комплексы «Стрелец», самоходные артиллерийские установки «Акация», самоходные пушки «Гиацинт-С» и реактивная система залпового огня «Град», которые «уничтожили» цели, имитирующие бронированную технику и живую силу «противника».
Кроме того, военные нанесли огневые удары 240-мм самоходными минометами «Тюльпан». Всего учениях приняли участие порядка 1 500 тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.