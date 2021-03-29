Армия Огненный букет: «Акация» и «Гиацинт-С» уничтожили технику и живую силу «врага» в Приморье Светлана Головина Всего в крупных тактических учениях приняли участие около 1500 тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На полигоне Сергеевский прошли масштабные тактические учения, в которых были задействованы военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа. По стратегическому замыслу, одно из подразделений выступало в роли «условного противника», второе - в роли ведущего наступления, а третье осуществляло оборону. На учениях использовались разведывательные комплексы «Стрелец», самоходные артиллерийские установки «Акация», самоходные пушки «Гиацинт-С» и реактивная система залпового огня «Град», которые «уничтожили» цели, имитирующие бронированную технику и живую силу «противника». Кроме того, военные нанесли огневые удары 240-мм самоходными минометами «Тюльпан». Всего учениях приняли участие порядка 1 500 тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика