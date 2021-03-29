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Огненный букет: «Акация» и «Гиацинт-С» уничтожили технику и живую силу «врага» в Приморье

Светлана Головина
07:54 29.03.2021
Всего в крупных тактических учениях приняли участие около 1500 тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.
Огненный букет: «Акация» и «Гиацинт-С» уничтожили технику и живую силу «врага» в Приморье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Сергеевский прошли масштабные тактические учения, в которых были задействованы военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа.

По стратегическому замыслу, одно из подразделений выступало в роли «условного противника», второе - в роли ведущего наступления, а третье осуществляло оборону.

На учениях использовались разведывательные комплексы «Стрелец», самоходные артиллерийские установки «Акация», самоходные пушки «Гиацинт-С» и  реактивная система залпового огня «Град», которые «уничтожили» цели, имитирующие бронированную технику и живую силу «противника».

Кроме того, военные нанесли  огневые удары 240-мм самоходными минометами «Тюльпан». Всего учениях приняли участие порядка 1 500 тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники.

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