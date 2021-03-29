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Защита от паводка: кадры подрыва льда саперов ЦВО в Челябинской области

Светлана Головина
07:31 29.03.2021
Для успешного проведения спецоперации военные инженеры пробурили 120 лунок и заложили в них около 300 килограммов взрывчатки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Челябинской области инженеры Центрального военного округа (ЦВО) защитили от паводка село Варна. Для этого саперы подорвали лед на площади 2500 квадратных метров на реке Нижний Тогузак.

Перед подрывами военные провели разведку местности, оценили толщину льда, которая составляла около 80-90 сантиметров. Затем в трех местах пробурили 120 лунок и заложили в них около 300 килограммов взрывчатки.

Работы осложнялись тем, что осуществить подрыв пришлось в непосредственной близости жилых домов - массу каждого заряда рассчитали так, чтобы провести взрыв и не повредить строения.

Решение о проведении работ принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

Для борьбы с паводками в ЦВО подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Они укомплектованы военнослужащими по контракту и современными образцами специального вооружения инженерных войск.

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