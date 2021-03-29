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Безопасный отдых: как в Крыму готовятся к открытию туристического сезона

Виктория Косогляденко
Светлана Головина
06:50 29.03.2021
Из-за большого ажиотажа туристов с 29 марта аэропорт полуострова перешел на летний режим работы.  
Безопасный отдых: как в Крыму готовятся к открытию туристического сезона
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В этом году неотъемлемой частью подготовки к туристическому сезону стала вакцинация от коронавируса. Главная задача - сделать российские курорты не только привлекательным, но и безопасным местом для отдыха. В частности, на полуострове Крым, куда уже начали приезжать первые туристы, проходит активный этап прививания.

По прогнозам туроператоров, в этом сезоне ожидается рекордный поток отдыхающих - первый «наплыв» будет уже на майские праздники. Для удобства туристов с 29 марта аэропорт перешел на летний режим работы.  

По словам отдыхающих, провести отдых в Крыму - это не компромисс из-за закрытых границ, а сознательный выбор.

«Нам нравится. Даже за границей сейчас не так безопасно, как тут в Крыму. Если бы границы были открыты, то мы все равно прилетели бы сюда. Здесь хорошо, все радостные, все красивые все улыбаются», - рассказал турист Никита Тишин.

Подобный ажиотаж наблюдается и в поликлиниках полуострова, где очередь на вакцинацию расписана до мая. Ежедневно медики прививают более сотни человек.

«Людей очень много. Все хотят прививаться, потому что устали от карантина и хотят спокойно гулять, общаться, ездить в транспорте, ходить по набережной и ничего не опасаться», - отметила медсестра прививочного кабинета ялтинской поликлиники Людмила Широкова.

Подробнее о том, как в Крыму готовятся к туристическому сезону и проводят вакцинацию смотрите  в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.  

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