Безопасный отдых: как в Крыму готовятся к открытию туристического сезона

В этом году неотъемлемой частью подготовки к туристическому сезону стала вакцинация от коронавируса. Главная задача - сделать российские курорты не только привлекательным, но и безопасным местом для отдыха. В частности, на полуострове Крым, куда уже начали приезжать первые туристы, проходит активный этап прививания.

По прогнозам туроператоров, в этом сезоне ожидается рекордный поток отдыхающих - первый «наплыв» будет уже на майские праздники. Для удобства туристов с 29 марта аэропорт перешел на летний режим работы.

По словам отдыхающих, провести отдых в Крыму - это не компромисс из-за закрытых границ, а сознательный выбор.

«Нам нравится. Даже за границей сейчас не так безопасно, как тут в Крыму. Если бы границы были открыты, то мы все равно прилетели бы сюда. Здесь хорошо, все радостные, все красивые все улыбаются», - рассказал турист Никита Тишин.

Подобный ажиотаж наблюдается и в поликлиниках полуострова, где очередь на вакцинацию расписана до мая. Ежедневно медики прививают более сотни человек.

«Людей очень много. Все хотят прививаться, потому что устали от карантина и хотят спокойно гулять, общаться, ездить в транспорте, ходить по набережной и ничего не опасаться», - отметила медсестра прививочного кабинета ялтинской поликлиники Людмила Широкова.

Подробнее о том, как в Крыму готовятся к туристическому сезону и проводят вакцинацию смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.