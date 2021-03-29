Небесный строй: летчики дальней авиации приступили к тренировкам к Параду Победы

В Саратовской области экипажи дальней авиации приступили к практическим тренировкам авиационной части военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В первой совместной тренировке были задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.

«Самолеты проходят на высоте около 200 метров над заданной точкой и держат дистанцию около 12 метров. Выдержать такой строй во время снижения - самая сложная задача. Отрабатывают все в точности, как это будет над Красной площадью. Попасть в парадный экипаж - миссия почетная, но это нужно заслужить», - сообщил командир авиационной эскадрильи на самолетах Ту-95МС Федор Павлюков.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий все военнослужащие, задействованные в параде, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер. Также летчики находятся под пристальным наблюдением военных медиков.