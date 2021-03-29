«Никогда не видел подобного»: французский историк рассказал о впечатлениях от Главного храма ВС РФ
Комплекс «Дорога памяти» и Главный Храм Вооруженных сил посетил известный французский историк Пьер Малиновский. Его лично пригласил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.
© Фото: Минобороны РФ
Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский готовится провести экспедицию по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах. Поездка в район поселка Кузьмичи в Волгоградской области пройдет с 20 апреля по 1 мая. В этом месте могут быть найдены захоронения до 200 советских солдат.
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