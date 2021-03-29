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«Никогда не видел подобного»: французский историк рассказал о впечатлениях от Главного храма ВС РФ

Алексей Курильченко
07:00 29.03.2021
Комплекс «Дорога памяти» и Главный Храм Вооруженных сил посетил известный французский историк Пьер Малиновский. Его лично пригласил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.
«Никогда не видел подобного»: французский историк рассказал о впечатлениях от Главного храма ВС РФ
© Фото: Минобороны РФ
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Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский готовится провести экспедицию по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах. Поездка в район поселка Кузьмичи в Волгоградской области пройдет с 20 апреля по 1 мая. В этом месте могут быть найдены захоронения до 200 советских солдат.

© Минобороны РФ

Участие в работах примут порядка 50 исследователей при поддержке Министерства обороны, Министерства культуры и военно-исторического общества. Останки тел советских солдат будут перезахоронены на Мамаевом кургане.

«Проект, который мы сейчас готовим о Сталинградской битве очень важен потому, что он будет посвящением миллионам людей, которые погибли в Сталинграде. Во Франции много мест с названием Сталинград, но люди забыли, почему они так называются, и мы бы хотели им об этом напомнить. Нам очень важно сделать этот проект, который нацелен на сохранение истиной памяти», - заявил Малиновский.

Перед экспедицией историк посетил главный храм ВС РФ и музей «Дорога памяти». По словам Малиновского, его «ошеломил» образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

© Минобороны РФ

«Музей помогает мне в работе, поскольку, когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь», - рассказал президент фонда после посещения «Дороги памяти».

Малиновский отметил, что в музее создается впечатление, будто находишься в центре событий. Историк призвал людей помнить историю тех страшных лет, особенно во времена, когда все меньше остается свидетелей Войны, а «ее история стирается».

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