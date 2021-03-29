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«Искандеры», «Панцири» и «Арматы»: военная техника прибыла в Алабино для участия в Параде Победы

Алексей Курильченко
05:15 29.03.2021
Для участия в торжественном параде прибыло более 150 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Подмосковье на полигон Алабино Западного военного округа прибыло свыше 150 единиц военной техники, которая примет участие в военном параде посвященному 76-ой годовщины победы в Великой отечественной войне на Красной площади в Москве.

В составе механизированной колонны пройдут самые современные и перспективные образцы вооружения военной и специальной техники, включая оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М и Т-14 «Армата».

Все механики-водители были допущены к парадным тренировкам по морально-деловым качествам и состоянию здоровья. Также военнослужащие прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. В апреле военнослужащие приступят к первым тренировкам в ходе которых отработают движение на скорости, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд.

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