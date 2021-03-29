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Только победа: в Забайкалье завершились окружные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Алексей Курильченко
06:00 29.03.2021
Экипажи-победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе игр.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Борзя-Новая в Забайкальском крае завершились окружные этапы двух конкурсов профессионального мастерства среди военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений  Восточного военного округа - «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажи танков и БМП в течение двух недель выявляли лучших в индивидуальной гонке, физической подготовке, выполнении учебно-боевых задач, а также в выполнении нормативов по отдельным дисциплинам боевой подготовки. В каждом из конкурсов были определены три лучшие команды, которые приняли участие в решающем этапе «Эстафета».   

В рамках эстафетной гонки «Танкового биатлона» военнослужащие соревновались в вождении боевых машин на скоростных участках танковой трассы, преодолении искусственных препятствий и стрельбе из основного и дополнительного вооружения танков. Лучшими среди экипажей танков Т-72Б3 стали танкисты мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае. Среди экипажей газотурбинных Т-80БВ лучшими оказались военнослужащие Приморского общевойскового объединения.

В ходе конкурса «Суворовский натиск» экипажи БМП-2 выявляли лучших на специально подготовленной трассе. При выполнении заездов команды преодолевали различные искусственные препятствия и выполняли стрельбы по различным мишеням на удалении от 900 до 2200 метров. Чемпионами также стали экипажи боевых машин из Забайкалья.

Победители конкурсов пройдут интенсивную подготовку на одном из полигонов и в дальнейшем представят Восточный военный округ на всеармейском этапе игр.

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