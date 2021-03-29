Шойгу поздравил специалистов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником
В этом год отмечается 185-летие со дня образования службы.
© Фото: Минобороны РФ
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником. Сегодня, 29 марта, отмечается 185-я годовщина со дня образования службы.
Ранее, в 1836 году впервые в стране была учреждена должность юрисконсульта Военного министерства. Сегодня специалисты юридической службы успешно осуществляют правовое обеспечение российских войск в различных областях их деятельности.
Глава Минобороны отметил, что уже многие годы специалисты показывают высокую ответственность и профессионализм в своем деле. Шойгу также пожелал им успехов, благополучия, счастья, здоровья и труда на благо государства.