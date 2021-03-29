Шойгу поздравил специалистов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником. Сегодня, 29 марта, отмечается 185-я годовщина со дня образования службы.

Ранее, в 1836 году впервые в стране была учреждена должность юрисконсульта Военного министерства. Сегодня специалисты юридической службы успешно осуществляют правовое обеспечение российских войск в различных областях их деятельности.

Глава Минобороны отметил, что уже многие годы специалисты показывают высокую ответственность и профессионализм в своем деле. Шойгу также пожелал им успехов, благополучия, счастья, здоровья и труда на благо государства.