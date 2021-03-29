Армия Огонь сквозь тьму: летчики ЗВО провели пуски управляемых ракет над Карелией Алексей Курильченко Экипажи Су-30СМ успешно уничтожили воздушные цели условного противника. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Эскадрилья Курского истребительного авиационного полка Западного военного округа выполнила ночные пуски ракет на полигоне Ладога в Республике Карелия. Экипажи тяжелых многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-30СМ успешно уничтожили цели условного противника, применив ракеты класса «воздух-воздух». © Минобороны РФ В качестве мишеней использовались световые бомбы, которые запускались на высоте 8 тысяч метров. © Минобороны РФ В ходе учений молодые летчики также отработали приемы по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке, ведению наступательного и оборонительного воздушного боя, подтвердив квалификационный уровень для заступления на боевое дежурство по охране и обороне южных границ России в Курской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика