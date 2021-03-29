Огонь сквозь тьму: летчики ЗВО провели пуски управляемых ракет над Карелией
Экипажи Су-30СМ успешно уничтожили воздушные цели условного противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Эскадрилья Курского истребительного авиационного полка Западного военного округа выполнила ночные пуски ракет на полигоне Ладога в Республике Карелия. Экипажи тяжелых многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-30СМ успешно уничтожили цели условного противника, применив ракеты класса «воздух-воздух».
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