В США «оживят» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского

Для поддержки действующего главы Украины Владимира Зеленского Соединенные Штаты планируют «оживить» стратегическое партнерство с государством. О соответствующем намерении сообщили в Белом доме.

Такое решение было озвучено после беседы советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком. Поддержку предполагается оказать в рамках деятельности Зеленского по осуществлению актуальных реформ и борьбе с коррупцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил новую стратегию военной безопасности страны. В ней в частности предполагается вооружение населения государства и начало подготовки граждан к партизанской войне.