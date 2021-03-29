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В США «оживят» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского

Анна Берестовая
23:59 29.03.2021
О таком намерении сообщили в Белом доме.
В США «оживят» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Для поддержки действующего главы Украины Владимира Зеленского Соединенные Штаты планируют «оживить» стратегическое партнерство с государством. О соответствующем намерении сообщили в Белом доме.

Такое решение было озвучено после беседы советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком. Поддержку предполагается оказать в рамках деятельности Зеленского по осуществлению актуальных реформ и борьбе с коррупцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил новую стратегию военной безопасности страны. В ней в частности предполагается вооружение населения государства и начало подготовки граждан к партизанской войне.

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