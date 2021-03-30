Спецслужбы Сирии передали музею Латакии изъятую у контрабандистов коллекцию древних монет

Золотые солиды, венецианские дукаты и арабские динары исламского периода - всего 37 золотых монет. Несколько дней назад эта уникальная коллекция готовилась к отправке за границу - их собирались продать на черном рынке. Сирийским спецслужбам удалось задержать контрабандиста. Монеты изъяли и вот теперь они пополнят экспозицию национального музея в Латакии.

Впереди большая работа, говорят сотрудники музея. Нужно внимательно изучить и расшифровать все изображения на этих монетах. Многое для ученых еще представляет загадку. Например, кто тот император, чей портрет изображен на большинстве монет.

«Мы должны определить годы чеканки, монетный двор, где они были произведены, правителя Византии, чей портрет на каждой монете. И лишь после завершения этого исследования они будут приняты на баланс музея и безусловно займут достойное место в экспозиции нашего музея в Латакии», - рассказал директор музея Ибрагим Хербек.

За годы войны террористы поставили на поток вывоз исторических ценностей из Сирии. У боевиков были специальные бригады, которые занимались раскопками древних городов и поселений. Все ценности вывозились и продавались в частные коллекции или уходили с молотка на нелегальных аукционах.

Продолжает удивлять археологов и сам национальный музей Латакии, открытый еще 1986 году. В самый разгар войны - в 2014 году - местные археологи обнаружили в самом центре музейного двора потайной ход, который вел прямо на морское побережье.

«До войны здесь работали примерно 150 миссий со всего мира: из Германии, Франции, России, Китая, Японии. При такой работе было больше результатов, мы действительно раскрывали историю - не только сирийскую, но и историю всего мира, человечества в целом», - рассказывает директор раскопок и археологических исследований Музея Античности Сирии Омам аль-Ааад.

Сейчас сотрудники музея готовят первую, масштабную послевоенную премьеру. Лучшие, спасенные от боевиков, возвращенные экспонаты, представят на обозрение всех желающих. И уникальные золотые монеты займут там свое достойное место.